8015 nieuwe coronabesmettingen, voor het eerst in 5 dagen een daling

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 17 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Zondag meldden de onderzoekers dat 15 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

In de afgelopen zeven dagen nam het aantal positieve tests toe met ongeveer 55.000. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van twee weken eerder.

In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nam het aantal besmettingen het afgelopen etmaal het meest toe, met 982. In 543 gevallen ging het om inwoners van Rotterdam. In de provincie Utrecht nam het aantal positieve tests toe met 873 en in Amsterdam-Amstelland met 654.

Sinds het begin van de uitbraak in het voorjaar heeft het RIVM van 236.000 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben. De grens van 250.000 besmettingen wordt halverwege deze week bereikt als het aantal besmettingen met hetzelfde tempo toeneemt als de afgelopen dagen. Het instituut weet van bijna 6800 mensen zeker dat ze zijn overleden aan Covid-19. Het werkelijke aantal sterfgevallen ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die is overleden aan het coronavirus, is daar ook op getest.