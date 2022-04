Oorzaak salmonella-uitbraak in Ferrero-fabriek bekend: ’Besmetting werd op 15 december ontdekt’

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn al 105 salmonellabesmettingen gelinkt aan het eten van onder andere Kinder Surprise en Schokobons. De besmette chocolade wordt gefabriceerd in de Belgische fabriek in Aarlen. Volgens de gezondheidsautoriteiten is het eerste geval op 7 januari gedetecteerd in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 17 februari werden in verschillende landen besmettingen vastgesteld.

Filter

Samen met voedselveiligheidsautoriteiten onderzocht het bedrijf de oorsprong van de salmonellabesmetting. „In het kader van onze controlemaatregelen werd op 15 december salmonella ontdekt in de vestiging in Aarlen in België. Na een grondig onderzoek werd de oorzaak geïdentificeerd als een filter van twee grondstofreservoirs. Materialen en afgewerkte producten werden geblokkeerd en niet geleverd”, klinkt het in een mededeling.

Ferrero zegt de filter niet meer te gebruiken en de controles op de producten „aanzienlijk” te hebben verhoogd.

Het federaal voedselagentschap FAVV stelt in een reactie dat het niet betrokken was bij het onderzoek waarover Ferrero communiceert en dat zijn eigen onderzoek nog loopt. Daarin worden zeer „uitgebreide analyses” gemaakt en het is nog te vroeg om al conclusies te trekken, klinkt het.