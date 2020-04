Nederland ’voorbeeldig’: ’Maar het verhaal is dat er nog steeds mensen dood gaan’

De 25 burgemeesters die de Veiligheidsregio’s voorzitten, de burgervaders en -moeders in de grootste gemeente van die regio, kwamen zoals elke week weer samen in het provinciehuis in Utrecht, vanwege de centrale ligging. Er werd voornamelijk gesproken over hoe de lokale noodverordeningen aangepast moeten worden naar de situatie waarin kinderen weer mogen gaan sporten en de basisscholen binnenkort gefaseerd weer opengaan. „We weten allemaal wat er staat te gebeuren”, zei Bruls, ook burgemeester van Nijmegen. „Maar juridisch moet dat wel kloppen allemaal.”

Rijen bij Ikea

Bruls zei ook dat het ’misschien niet zo verstandig’ was van alle mensen die dinsdag in de rij stonden bij de Ikea’s toen die open weer gingen. „Ik snap dat mensen daar weer heen willen, maar je kan bedenken dat het daar druk is op het moment dat de deuren weer open gaan. Dat is dan misschien niet zo handig.”

Minister Grapperhaus Ⓒ ANP

Zo ver wilde minister Grapperhaus van Veiligheid & Justitie, die ook aanwezig was, niet gaan. „Het is op zich begrijpelijk dat het wat drukker wordt, zeker afgelopen weekend met het prachtige weer. Maar het is echt zaak om vol te houden”, benadrukt hij. „De Nederlandse bevolking gedraagt zich echt voorbeeldig. Dat is bewonderenswaardig. Maar het is belangrijk het het reproductiegetal, het aantal mensen dat één besmet persoon aansteekt, onder de één blijft. Je ziet dat in Duitsland gebeuren, terwijl de versoepeling daar nog moet gebeuren. We moeten behoedzaam zijn dat we niet die kant op gaan.”

De vergadering van volgende week gaat niet door, omdat er geen grote beslissingen worden verwacht vanuit het kabinet. „Als de situatie tussendoor verandert, weten we elkaar wel te vinden”, zei Hubert Bruls. „En dat kan trouwens ook via de digitale kanalen.”