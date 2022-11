Buitenland

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk sluiten nieuw migratieakkoord

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn maandag officieel akkoord gegaan met nieuwe afspraken over het indammen van de migrantenstroom via het Kanaal. In de deal staat onder meer dat de Fransen in 2022 en 2023 72,2 miljoen euro van de Britten ontvangen.