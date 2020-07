LIVE | ’Veel meer Amerikaanse coronadoden dan gemeld’

In de Verenigde Staten zijn mogelijk tienduizenden mensen meer door het coronavirus gestorven, dan officieel gemeld. In de maanden maart, april en mei stierven er 122.300 inwoners meer dan gebruikelijk. Het aantal gemelde coronadoden in die drie maanden is echter 95.235, aldus een studie.

De onderzoekers wijzen op verschillen in de meldingen door de Amerikaanse staten. In sommige gebieden waren in het begin ook geen coronatests beschikbaar.

Volgens media kan het zijn dat aanvankelijk veel doden in verpleeghuizen niet zijn meegeteld. Mogelijk zijn ook veel sterfgevallen aan longontsteking toegeschreven, zonder dat er een link is gelegd met het coronavirus.

De Verenigde Staten kampen al met de meeste besmettingen wereldwijd, inmiddels ruim 2,73 miljoen. Ook het aantal van ruim 130.000 gemelde coronadoden is het hoogste ter wereld. Een topadviseur van het Witte Huis vreest een forse stijging van het aantal besmettingen, als er geen verdere maatregelen worden getroffen en versoepelingen niet worden teruggedraaid.

