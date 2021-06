Opluchting in Italië, al meer dan een dag vermiste peuter dankzij attente journalist teruggevonden

Een reddingswerker draagt de teruggevonden Nicola (inzet) uit de helikopter. Zijn moeder loopt ernaast. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

ROME - Dolle vreugde in Italië, een al meer dan een dag in de bossen vermist peutertje is dankzij een attente journalist teruggevonden. Nicola Tanturli, nog niet eens twee jaar oud, werd op zo’n drie kilometer afstand van zijn ouderlijk huis gevonden in een bosgebied boven Florence.