Bezeten toeschouwer valt showworstelaar aan in live-uitzending

De fan viel Seth Rollins aan tijdens een live-uitzending in Brooklyn (New York) van het event Monday Night Raw. Hij is inmiddels aangeklaagd voor mishandeling, heeft de politie bekendgemaakt. De identiteit van de aanvaller is niet bekendgemaakt.

Rollins is een van de grote namen bij World Wrestling Entertainment (WWE). De professioneel worstelaar, die eigenlijk Colby Lopez heet, is sinds 2010 actief bij de sportbond. Hij was net klaar met zijn partij tegen Finn Balor.

Onsportief

De supporter lijkt te veel te zijn opgegaan in die partij, waarbij de 35-jarige Rollins zoals vaker de rol van ’bad guy’ aannam en zich zogenaamd onsportief gedroeg tijdens de confrontatie. De fan sprong, toen Rollins naar de kleedkamer wilde gaan, over de balustrade van de eerste rang in het volgepakte Barclays Centre.

Andere geschrokken aanwezigen zagen hoe hij hem naar de grond tackelde, een paar meter naar achteren duwde en vervolgens Rollins met zijn schouders op de grond probeerde te houden. In de sport is het zo dat als een tegenstander in drie seconden er niet in slaagt minimaal één schouder van de grond te krijgen, de ander heeft gewonnen.

De beveiliging haastte zich snel naar de plaats delict en trok de man weg, terwijl Rollins vliegensvlug weer overeind kwam en naar de man schreeuwde. ESPN-vertegenwoordiger Marc Raimondi liet na afloop weten dat ’de man in hechtenis is genomen’.

Mishandeling

Hij voegde daarna toe dat de twintiger wordt beschuldigd van poging tot mishandeling, maar ook van poging tot schending van kunst en culturele zaken – en het verstoren van een live sportevenement. Rollins liet zich later tijdens het evenement overigens gewoon weer zien bij andere partijen.

Amerikaans showworstelen was vooral in de jaren tachtig en negentig razend populair in Nederland, toen nog onder de vlag van de World Wrestling Federation (WWF). Er is nog altijd een grote schare fans van die periode, waarin Hulk Hogan, Andre the Giant, King Kong Bundy en ’Macho Man’ Randy Savage publiekstrekkers waren.