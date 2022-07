Piek zwarte zaterdag rond middaguur bereikt

Precies een jaar geleden stond er meer file dan op deze vakantiedag. „Ik denk dat de Fransen meer drukte hadden verwacht, maar alsnog sta je al met al wel een paar uur vast op veel wegen”, aldus de ANWB. Zo ben je vanaf Lyon naar Spanje nog steeds „een uur of drie langer onderweg.”

Ook in andere landen kan het vakantieverkeer voor oponthoud zorgen, zoals bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Daar zorgt de drukte voor drie kwartier vertraging in beide richtingen. „Op andere dagen staat er soms twee uur file, dat is nu niet aan de orde.” Ook in het zuiden van Duitsland is het druk op de wegen. In eigen land ziet de verkeersdienst drukte op de A12 vanuit Duitsland, maar dit leidt niet tot vertraging.

Frankrijk heeft voor deze zomer vijf zwarte zaterdagen aangewezen, waar dit er andere jaren twee of drie zijn. Vanwege de opgeheven coronamaatregelen en mensen die terughoudend zijn met vliegen, wordt verwacht dat meer mensen met de auto op vakantie gaan, legt de ANWB uit. De zwartste zaterdagen vallen op 30 juli en 6 augustus. Dan zal „een heel groot deel van Europa op vakantie gaan en keren mensen terug, dat geeft gigantisch veel vertraging”, vertelt de ANWB-woordvoerster.