Duizend politieagenten ontruimen groot drugskamp in Parijs

In totaal zijn 53 buitenlanders zonder verblijfsvergunning gearresteerd en in hechtenis geplaatst. Daarnaast zullen 39 mensen worden berecht, 63 mensen worden opgevangen en 5 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De meesten onder hen zijn verslaafd aan crack, een rookbare vorm van cocaïne. De drug wordt als bijzonder verslavend beschouwd. De agenten moeten ervoor zorgen dat de verslaafden zich niet meteen in een ander deel van de stad vestigen. Dat is een belangrijke stap om de openbare orde in de hoofdstad te herstellen, benadrukte de minister.

Het kamp bestond al ongeveer een jaar op die locatie en was eerder op een andere plek te vinden. De bewoners willen dat de verslaafden een behandeling krijgen en niet zomaar naar een ander deel van de stad worden verplaatst. Op plaatsen waar permanente opvangplaatsen moeten komen voor verslaafden, vinden echter ook protesten plaats.