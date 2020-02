Trump botst met spionnen

Donald Trump, hier tijdens een speech in Colorado, grijpt in bij de inlichtingendiensten. Ⓒ foto EPA

Washington - Rusland wil zich in de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen mengen. De Russen proberen zo de herverkiezing van president Trump veilig te stellen. Die harde waarschuwing komt van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Maar Trump wil er niets van weten. Hij is woedend over het bericht en noemt het een ’hoax’ van de Democraten. Hij ontsloeg er zelfs zijn hoofd van de inlichtingendiensten om.