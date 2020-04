Te veel mensen in auto: forse boete

Ook werknemers in een bedrijfswagen lopen het risico op een bon. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie. In het land zijn de voorbije periode meerdere dikke bekeuringen uitgedeeld. Zo slingerde de politie van Alkmaar in de nacht van vrijdag op zaterdag vijftien mensen op de bon. In verschillende auto’s werden drie of meer personen aangetroffen. Ze kregen een prent van 390 euro per persoon aan hun broek.

Bekeuringen kunnen fors oplopen. Als bijvoorbeeld vijf inzittenden ouder dan vijftien jaar worden aangetroffen komt het bedrag op bijna 2000 euro. Bij inzittenden die jonger zijn dan vijftien jaar wordt het bonnenboekje ook getrokken, maar dan is het bedrag lager: 95 euro.

Touringcar

In Blerick werden maandag alle inzittenden van een touringcar geverbaliseerd. In de bus zaten te veel arbeiders die niet anderhalve meter van elkaar vandaan zaten. En in de regio Enschede werden in het weekend ook meerdere bekeuringen uitgedeeld.

Hoeveel bekeuringen er aan inzittenden in voertuigen inmiddels al zijn uitgedeeld, is niet landelijk bekend. Wel dat ruim 1400 mensen zijn beboet voor het overtreden van coronamaatregelen.

Plexiglas

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen op de noodverordeningen te laten aansluiten op afspraken die zijn gemaakt in het protocol Samen Veilig Doorwerken. „Daarin staat: stel eerst vast of er noodzaak is om samen te reizen”, laat een woordvoerster van VNO-NCW weten. ,,Als dat niet anders kan, moeten bedrijven en werknemers andere preventieve maatregelen nemen, zoals afscherming met plexiglas, handschoenen, beschermende kleding en mondkapjes.”

