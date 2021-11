Overlevende gevonden na ongeluk in Russisch mijnongeluk

MOSKOU - Reddingswerkers hebben een overlevende gevonden in de mijn in Siberië waar donderdag een ongeluk plaatsvond. Tot nu toe staat het dodental op 52, onder hen drie reddingswerkers. De verwachting was dat alle mijnwerkers die nog niet gered waren, zijn overleden. De overlevende is naar het ziekenhuis gebracht.