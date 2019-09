Spanjaarden boos over dodelijk stierenvermaak

Spanjaarden voelen zich enorm mannelijk als ze vlak voor een stier uit rennen. Ⓒ Foto EPA

BARCELONA - In Spanje is opnieuw verontwaardiging ontstaan over allerlei soorten van stierenevenementen, na verschillende incidenten afgelopen week waarbij één stier werd doodgeschoten, één man overleed en negentien mensen gewond raakten. Actievoerders vragen om een verbod op álle vormen van stierenvermaak.