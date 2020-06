’Racistische aanval ligt heel anders'

De Duits/Malinese Pierrette Herzberger-Fofana hield twee weken geleden in het Europarlement een emotioneel betoog. „Ik zag hoe negen agenten twee zwarten lastigvielen”, vertelde ze. Ze filmde het tafereel, waarna de agenten besloten haar te fouilleren. „Ze hebben me vernederend behandeld.”

Haar getuigenis werd door haar collega’s op een warm applaus onthaald. De vrouw diende ook een klacht in. Maar bij politie en parket zegt men dat de zaak heel anders ligt, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Er is zelfs een klacht tegen haar ingediend wegens smaad, zegt woordvoerster Audrey Dereymaeker van politiezone Brussel Noord. In het verbaal zou ook staan dat de vrouw agressief was en bedreigingen geuit had tegenover de agenten. „Ze beledigde agenten en probeerde de controle van mogelijke verdachten van een zware geweldszaak te beletten”, zeggen politiebronnen tegen de krant.

Eritreeërs hadden Marokkaan neergeslagen

De betrokken agenten zelf zeggen die dag op zoek te zijn geweest naar Eritreeërs die eerder aan het station een Marokkaan met een ijzeren staaf hadden neergeslagen en beroofd. „We werden gebeld door een winkelier die tegen de Eritreeërs getuigd had. Ze stonden voor zijn deur, hij was bang. Toen we arriveerden om die mannen te controleren, was het Europarlementslid daar ook.”

„De vrouw was meteen heel bars. Ze begon ons, maar vooral de mensen die we wilden controleren, te filmen. Ze maakte ons – in het Duits en Frans – uit voor dieven, uitschot en misdadigers. Ze riep ook dat we niet het recht hadden om zwarten te controleren.”

Totaal uit de hand

De toestand liep totaal uit de hand. „In die moeilijke stationsbuurt zitten veel illegalen, dronkaards en criminelen. Door het geroep van mevrouw begon het volk samen te troepen en ons te bedreigen”, aldus een van de agenten. „Pas na aandringen kregen we haar papieren te zien en kon onze vrouwelijke collega – zo schrijven de regels het voor – haar fouilleren.”

De officier in het commissariaat vroeg daarop de agressieve vrouw mee te nemen naar het commissariaat. „We namen haar bij de arm, maar gezien de samenscholing en herrie konden we niet anders dan haar laten gaan. Alles wat we hier beweren, is gefilmd door veiligheidscamera’s. We zijn zeker van onze zaak.”

’ Niet racistisch bejegend ’

„We begrijpen het gedrag van die vrouw niet. We hebben haar niet racistisch bejegend of met geweld aangepakt. Ze is Europarlementiër maar ze gedroeg zich als een klein kind dat zijn zin niet krijgt, ze heeft de boel verziekt. Op het einde bedreigde ze onze ploegchef door te zeggen dat „dit zijn laatste dag als agent was.” Ze zou er persoonlijk voor zorgen dat hij ontslagen werd, zei ze. De gecontroleerde Eritreeërs bleven al die tijd rustig. Ze hadden uiteindelijk niks met de zaak te maken. Gelukkig.”

De aanklacht wegens smaad zal nu, net als de racismeklacht van het Europarlementslid, onderzocht worden door het gerecht, zo meldt het parket van Brussel. „De agenten in kwestie zullen ook – geheel volgens de procedure – een advocaat krijgen toegewezen om zich te verdedigen tegen de aanklachten van mevrouw”, aldus de woordvoerster van de politiezone.

Alexis Deswaef, advocaat van Herzberger-Fofana, reageert fel tegen de nieuwe klacht. „Dat proces verbaal voor smaad strookt niet met de werkelijkheid, het is gewoon vals. Maar ze doen maar. We zullen in de rechtbank bewijzen dat we de waarheid spreken. Er is overigens een getuige, een professor mensenrechten van de Universiteit Gent, die ook onze visie op de zaak onderschrijft.”

Vincent Gilles, voorzitter van de politievakbond VSOA is verontwaardigd het niet kunnen dat het voltallige Europarlement applaudisseerde toen Herzberger-Fofana haar speech deed over de agenten. „Zonder tegenspraak mocht ze agenten zomaar beschuldigen van racisme. Als straks uit het onderzoek blijkt dat de agenten in hun recht stonden, verwacht ik bijgevolg niets minder dan excuses van alle applaudisserende parlementariërs aan die agenten.”