Twee nertsenhouderijen in Gemert worden geruimd

Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Bij een tweede nertsenhouderij in Gemert is besmetting met het coronavirus bevestigd. Al eerder sprak het ministerie van Landbouw over een verdenking van een besmetting. Van een bedrijf in de buurt was al vastgesteld dat er corona aanwezig was. De nertsen worden maandag geruimd.