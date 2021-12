Bejaard echtpaar Someren midden in de nacht overvallen

Terwijl de bewoners lagen te slapen zijn twee mannen de woning binnengedrongen. Het stel werd wakker van gestommel. Niet lang daarna stonden twee mannen in hun slaapkamer. „Het echtpaar werd bedreigd met een slagwapen”, schrijft de politie. Het is niet bekend wat de boeven aan buit hebben meegenomen uit de woning. De daders lieten het echtpaar achter in hun slaapkamer. De man van het echtpaar wist vervolgens naar de buren te vluchten en de politie te alarmeren. Agenten zijn in de omgeving van de woning nog op zoek gegaan naar de daders, maar zonder resultaat.

Daders

De politie zoekt naar twee mannelijke daders. De kleinste van de twee had een stevig postuur en een wat ‘dikke kop’. De langere dader had een normaal postuur.