OV-medewerker krijgt vuistslag in gezicht na kaartcontrole in bus in Haarlem

Er ontstond een conflict na een kaartcontrole in de bus. Eenmaal buiten kreeg de medewerker van een nog onbekend persoon, een passagier uit de bus, een vuistslag in zijn gezicht. De dader maakte zich daarna snel uit de voeten.

De politie was snel op de locatie van het conflict en heeft in de omgeving gezocht naar de verdachte, maar deze was in geen velden of wegen te bekennen. Onbekend is of er ook een signalement van de dader is, en of hij of zij nog verder opgespoord zal worden.

De mishandelde medewerker van Connexxion is ter plekke verzorgd door een collega. Uiteindelijk hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is opgevangen door meerdere collega’s.