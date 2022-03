Spanning in Den Haag rond ’appjes-gate’ Hugo de Jonge

Premium Buitenland

Mysterie: is ’Scheherazade’ het drijvende paleis van Vladimir Poetin?

Een van de duurste jachten ter wereld is volgens onderzoekers in het geheim eigendom van de Russische president Vladimir Poetin. Er gaan oproepen om ’Poetins drijvende paleis’, dat aan de westkust van Italië ligt aangemeerd, zo snel mogelijk in beslag te nemen.