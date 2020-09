Treinverkeer rondom Roermond weer op gang

De spoorbeheerder sprak van een gigantische ravage. Naast herstelwerk aan de bovenleiding zijn er ook spoorstaven vervangen. Vooral het traject Roermond-Weert had veel werk nodig. Het traject richting Sittard was vrijdagochtend al vrijgegeven.

Op een beveiligde spoorwegovergang in Roermond botste donderdagmiddag een Intercity met een vrachtwagen. Op een filmpje is te zien dat de chauffeur probeerde de machinist nog te waarschuwen, maar hij kon niet voorkomen dat de trein tegen zijn vrachtwagen aan reed. De vrachtwagen was geladen met rollen papier, die deels naast de trein belandden.

De politie Limburg doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De chauffeur van de vrachtwagen is gehoord over de aanrijding. Hij is niet aangehouden.

Door het ongeluk raakten twee inzittenden van de trein gewond. Ze hadden nekklachten en hebben zich laten behandelen door ambulancepersoneel.