Weer volop zomers: zaterdag mogelijk warmste dag van het jaar tot nu toe

Dat meldt Weeronline.

Waaide het woensdag nog flink; donderdag blijft daar een zwak tot middelmatig westenwind van over. Boven het hele land zijn stapelwolken te zien, in het noordoosten van het land kan er een enkele bui vallen.

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het helder en verdwijnen de laatste wolken, om zo plaats te maken voor het zonnetje.

Vrijdag zal ook de wind zich aanpassen en kunnen we rekenen op warme lucht uit de oosthoek, weet het weerbureau. Het wordt op uitgebreide schaal zomers warm met 24 tot 27 graden aan de kustgebieden. Landinwaarts wordt het nog iets warmer en in het zuidoosten kan het lokaal zelfs 30 graden worden. Dat is warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar.

34 graden landinwaarts

Zaterdag wordt het nog warmer en kan het in de kustprovincies 28 tot 30 graden worden. Landinwaarts zal men al helemaal verkoeling moeten zoeken: in Limburg kan het kwik stijgen tot 34 graden.

Lang duurt de hitte niet, meldt Weeronline: zondag draait de wind weer en wordt er minder hete lucht aangevoerd. Met 25 tot 30 graden wordt het iets koeler, en in de loop van de dag wordt het meer en meer bewolkt.