’Absolute ramp in het VK, nu ook jongeren getroffen’

100.000 mensen zijn inmiddels overleden aan Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk. Als eerste land in Europa is deze trieste drempel door het VK overschreden. De Britse premier Boris Johnson heeft met het oog op de besmettelijke nieuwe ’Britse’ variant de lockdown verlengd tot 8 maart. De Nederlandse transplantatiechirurg Frank Dor, werkzaam als hoofd van het transplantatieprogramma in het Hammersmith Hospital van Imperial College Healthcare NHS Trust, een van de grootste ziekenhuizen in het VK, voorziet nog minimaal een zware maand voor het zorgsysteem.