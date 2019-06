’Voorkeursstemmen krijgen meer gewicht’

Dat is een van de plannen die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) woensdag presenteert om de democratie te vernieuwen. ,,De kans is daarmee groter dat een kandidaat die zich regionaal, op een bepaald onderwerp of voor een bepaalde doelgroep profileert, gekozen zal worden.’’ De bewindsvrouw doet dat naar adviezen van een staatscommissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes. Het doel van Ollongren is om met de maatregel kiezers meer invloed te geven op wie er in de Tweede Kamer komt. Bovendien moet het mogelijk worden een stem uit te brengen op een partij, in plaats van standaard op een kandidaat van een partij.

Opvallend is dat Ollongren de meest ingrijpende voorstellen van Remkes, zoals het invoeren van een correctief bindend referendum en een gekozen formateur, voorlopig links laat liggen. Met een recent advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen, doet ze voorlopig ook niks. ’Het wordt bekeken’, meldt de bewindsvrouw vrijblijvend. De plannen die ze wél overneemt, zijn veelal veranderingen voor de lange termijn die op weinig weerstand stuiten in de coalitie.

Wel gaat de huidige opzet van de Eerste Kamer op de schop, is het plan van het kabinet. Zo komt er in sommige gevallen een gezamenlijke vergadering voor beide Kamers. Bovendien moeten de leden van de Eerste Kamer voortaan voor zes jaar worden verkozen, in plaats van voor vier jaar, waardoor om de drie jaar de helft van de senaat aftreedt. Doel van de wijziging is om de rol van de Eerste Kamer veel minder politiek te maken, en veel meer gericht op controleren van technisch goede wetgeving.

Ook moet er een jongerenparlement komen om de stem van de jeugd veel meer in politiek Den Haag te laten doorklinken. In een Wet op de Politieke Partijen moet veel duidelijker worden vastgelegd aan welke regels partijen zich moeten houden op het gebied van financiering en digitale campagnes. Naar aanleiding van de adviezen van Remkes doet het kabinet bovendien nog een oproep om van 5 mei voor iedereen een vaste vrije dag te maken.