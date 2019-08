Live: Canal Parade op weg

Stan Huygens Journaal is de hele dag erbij. Volg ons live onderaan dit verhaal of op Twitter

Het thema is dit jaar Remember the past, create the future, waarmee de Stonewall-rellen in New York van 50 jaar geleden worden herdacht en de LHBT-beweging werd opgericht voor homo-emancipatie. In 1970 had in New York de eerste Pride Parade ter wereld plaats. Om dit te gedenken vaart gay-activiste Victoria Cruz uit New York mee die er een halve eeuw geleden bij was. Zij zal prominent op een van de eerste boten staan.

In Amsterdam werd in 1996 voor het eerst een Pride gehouden en telde de botenparade slechts 45 schepen. Het bezoekersaantal liep in de jaren van 20.000 bij de eerste keer op naar vele honderdduizenden nu. Vandaag worden afhankelijk van het weer tussen de half en 1 miljoen bezoekers verwacht.

Onder de deelnememende boten is ook een politieke boot van VVD, CDA, D66, PvdA en SP. Hoewel GroenLinks de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad is, zag de partij volgens directeur Lucien Spee af van deelname omdat zij niet met andere politieke partijen op een boot wilde staan. Voor het eerst zijn langs de route alleen maar schepen toegelaten met een speciaal roze Pride Vignet. Daartoe werd de route sinds afgelopen woensdag op de woonboten na geheel bootvrij gemaakt. Vanaf 11 uur vandaag mochten de deelnemers een plek opzoeken. Geluidsinstallaties op boten en langs de wal zijn dit jaar verboden. Ook zijn delen van de wal afgezet vanwege instortingsgevaar.

Aan kop van de Canal Parade varen de bestuursboot van Amsterdam Pride met voorzitter Frits Huffnagel en de gemeenteboot met gasten. Ook is er een Defensieboot, die vanmorgen door minister Ank Bijleveld via twitter werd aangemoedigd „om de vrijheid wie je bent te vieren”.

De aanvang van de parade is 12.30 uur, rond 17.30 is het afgelopen.