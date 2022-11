Kwart miljard extra voor defensie-industrie: ’Zelf munitie draaien geen prioriteit’

Door de oorlog in Oekraïne is een ’technologische ratrace’ en een enorme vraag naar wapens ontstaan in de wereld, zegt staatssecretaris Van der Maat. Hij staat woensdag in een grote loods op het terrein van vliegbasis Woensdrecht, dichtbij de Belgische grens. „Allerlei landen trekken miljarden extra uit voor defensie. Alles komt in beweging. Daarom moeten wij ons heel slim gaan positioneren.”

Naast hem staat minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). Het VVD-duo maakt bekend dat zij 252 miljoen euro extra in de defensie-industrie steken. Dat geld gaat naar onderzoek, fondsen en de ontwikkeling van ’ecosystemen’. De vliegbasis in Woensdrecht is een voorbeeld van zo’n ecosysteem: verschillende bedrijven en de luchtmacht werken hier samen om F-16’s, F-35’s en helikopters te onderhouden.

Bekijk ook: Nederlandse superradar moet ballistische raketten detecteren

Nu al is Nederland de tiende wapenexporteur ter wereld. Vooral Thales (radarsystemen), Damen (oorlogsschepen) en GKN Fokker (vliegtuigonderdelen) zijn grote spelers. Als het aan het kabinet ligt, gaan meer landen in Europa bij ons deze spullen bestellen. „Ja, we willen zeker meer geld verdienen met defensie”, zegt minister Adriaansens. „Maar het gaat mij ook om technologie die we breder kunnen toepassen.”

F-35

In de loods – die wat weg heeft van een gigantische bouwmarkt – staan vandaag onder meer een helikopter en een F-16 waaraan wordt geklust. Defensie voert hier straks ook het onderhoud uit aan de splinternieuwe F-35’s. Op het terrein van de zwaar beveiligde vliegbasis zijn reserveonderdelen gestald voor álle F-35-gevechtsvliegtuigen in Europa.

Het ecosysteem moet nodig uitbreiden, stelt de commandant van het 980 Squadron. „We wachten al vijf jaar op een nieuwe hal. Dat is een traject waar wij een beetje moedeloos van worden.” Ook de burgemeester van Woensdrecht ziet beren op de weg: „We merken dat er behoorlijk wat weglek plaatsvindt”, zegt Steven Adriaansen. „Een bedrijf als ASML trekt hier op grote schaal vliegtuigtechnici weg. Bovendien is het voor jonge mensen niet heel aanlokkelijk om hier te werken: de bereikbaarheid kan beter en ook moeten er meer huizen komen.”

Concurrentie

Van der Maat ziet dat ook. „We merken dat de concurrentie op de arbeidsmarkt heel stevig is”, geeft hij toe. „Zeker als het gaat om de hoogtechnologische sector. Nederland kent een aantal hele grote bedrijven, zoals ASML, die heel aantrekkelijk zijn voor technici. Maar dan zeg ik: dit is heel gaaf werk, dat je nergens anders kunt doen. En wij moeten maximaal ontzorgen, dat zit ’m niet alleen in een hoog salaris.”

Hoewel de Commandant der Strijdkrachten, Onno Eichelsheim, in september nog opperde om weer in eigen land munitie te gaan maken, voelt het kabinet daar niet voor. „Als een bedrijf ons belt en daarover wil praten, doen we dat zeker”, zegt Van der Maat. „Maar zelf munitie draaien heeft niet onze hoogste prioriteit. Dat kun je binnen Europa oplossen.”

De extra 250 miljoen euro van het kabinet is een schijntje vergeleken met alle honderden miljarden die nu wereldwijd in de defensie-industrie worden gestoken. Van der Maat en Adriaansens roepen daarom Nederlandse banken en pensioenfondsen op om ook een steentje bij te dragen. Het kabinet gaat in gesprek met banken om te zorgen dat er meer leningen aan bedrijven in de defensiewereld worden verstrekt. En ook pensioenfondsen – met enorm veel geld in kas – moeten hun huiver loslaten om pensioengeld in defensie te steken, vindt Van der Maat. „Ik denk dat de tijd echt voorbij is dat je defensie als een activiteit ziet die niet kies is.”