Buit ramkraak Deventer achtergelaten

Glas op straat en een verbogen hek na de ramkraak in Deventer. Ⓒ News United / Rens Hulman

DEVENTER - De winkeldieven die donderdagochtend vroeg met een auto een ramkraak pleegden op een pand aan de Engestraat in Deventer, staan waarschijnlijk met lege handen. In hun vluchtvoertuig, dat langs de A28 tussen Zwolle en Steenwijk na een politieachtervolging achtergelaten werd, is in elk geval een groot deel van de buit teruggevonden.