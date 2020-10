OM vervolgt zeven klimaatactivisten Extinction Rebellion

Vijf van hen staan terecht voor het overtreden van de Wet openbare manifestaties, en twee voor openbare ordeverstoring. Ze maakten deel uit van een veel grotere groep betogers, die in oktober 2019 meerdere acties in Amsterdam hielden om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

’Willekeur’

Dat alleen deze zeven voor de rechter moeten verschijnen, is tegen het zere been van hun advocaat. Hij spreekt van „willekeur en een schending van het gelijkheidsbeginsel” door alleen deze personen te vervolgen. „Ik verwacht dat de rechter hier zeer kritisch naar zal kijken.”

Blokkade

Ongeveer duizend demonstranten blokkeerden vorig jaar onder meer de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum en enkele dagen later de Blauwbrug. Ook vond een actie plaats bij ABN Amro op de Zuidas. De politie greep bij die protesten in en verplaatste de betogers per bus naar een plek elders in de stad, waar ze weer werden gedropt.

Afgelopen september demonstreerde de actiegroep opnieuw in Amsterdam, door onder andere twee keer een kruispunt op de Zuidas te blokkeren.