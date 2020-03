Amsterdamse apotheken verkopen stofmaskers als medische mondkapjes

De apotheken vragen tot 15 euro voor een mondkapje, terwijl drie stuks in de bouwmarkt 5,49 euro kosten. Wie denkt dat de kapjes helpen om het coronavirus tegen te gaan, heeft het mis. „We raden alleen medisch personeel aan om mondkapjes te gebruiken. Voor burgers heeft dat geen zin en al helemaal niet als het gaat om mondkapjes van de GAMMA”, zo laat een woordvoerder van het RIVM aan AT5 weten.

Een medewerker van een van de apotheken zegt dat de maskers vooral in trek zijn bij Chinese toeristen. „Omdat hier hele bussen met Chinezen binnenkwamen in januari. Die wilden allemaal graag een masker hebben. We hebben toen geprobeerd overal maskers vandaan te halen. Niet omdat het onze 'core business' is, maar gewoon omdat wij dachten: ’nou, zij willen graag een masker’. Het is een soort schijnveiligheid. Als ze het willen, dan hebben wij het.”

Volgens de bedrijfsleider beschermen de maskers wel degelijk tegen virusdruppeltjes in de lucht. Een woordvoerder van de GGD bestrijdt dit. „De mondkapjes zijn niet geschikt voor dit doel. Burgers die niet ziek zijn, raden we nog steeds af om mondkapjes te kopen. Ze hebben geen meerwaarde. En de mondkapjes van de GAMMA voldoen bovendien niet aan de regels.”