OM: celstraf en tbs voor wurgen Syrische actrice

Die bewuste middag schoot Wael D. twee agenten te fiets aan. „Ik heb mijn vriendin doodgemaakt”, zei hij. Agenten zagen krassen op zijn wang en in zijn hals. In de woning vonden de agenten de vrouw op de grond met een verlengsnoer om haar nek. Het was zij of ik, verklaarde D. tegen de politie.

Archiefbeeld van de Syrische actrice Raifa al-Riz.

Later zei hij tegen agenten dat hij haar van achteren benaderd had toen ze op de bank zat. Hij drukte zijn hand op haar mond en neus en sleepte haar door de kamer. Daarna wurgde hij haar met een kabel om haar nek. Na een strijd van dertig minuten was ze dood. Dna-sporen onder de nagels van het slachtoffer en op het verlengsnoer bevestigen dit relaas, zei de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle. Deskundigen zeggen dat D. psychotisch lijkt en een langdurige behandeling in een beveiligde kliniek is daarom noodzakelijk. Een motief voor de moord blijft echter onduidelijk, aldus het OM.

Angst

D. was net als het slachtoffer afkomstig uit Syrië. Ze hielp hem om in Nederland een bestaan op te bouwen en had hem na de scheiding tijdelijk in huis genomen. Maar ze was angstig, zei de voorzitter en daarom sliep ze met de slaapkamerdeur op slot. Op vragen wilde D., die tijdens de zitting in de rechtbank in Zwolle zijn mondkapje op hield, niet reageren. Als hij haar niet doodde, zou zij hem vermoorden, zo heeft hij op de dag van de moord aan agenten gezegd. Na die dag zweeg hij over de moord.

Het slachtoffer was een van de bekendste actrices in het Midden-Oosten, zei haar zoon op de zitting. „Ik ben hier om gerechtigheid te eisen en te verzekeren dat de moordenaar krijgt wat hij verdient”, zei hij.