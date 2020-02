Viroloog: heisa rondom coronavirus enorm overdreven

Toeristen met mondkapjes op het plein Piazza del Duomo in Milaan, dat nu nagenoeg verlaten is. Ⓒ AFP

Rome - De heisa rondom het coronavirus in Italië is sterk overdreven. Dit stelt de Italiaanse viroloog Maria Rita Gismondo uit het ziekenhuis Sacco in Milaan in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. De 66-jarige arts doet niets anders dan met een team dag en nacht werken in het laboratorium voor microbiologie van het ziekenhuis om het coronavirus tegen te gaan. Maar de toon waarop er over het virus wordt gesproken vindt ze maar niets. „Er is een bombardement aan berichten die angst aanjagen. Er heeft een collectieve hersenspoeling plaatsgevonden”, aldus Gismondo.