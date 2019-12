De hoop op een superprijs in een loterij is zo oud als de weg naar Rome. Sterker, het is nóg ouder. De illusie van het ‘winnende lot’ dateert zelfs van voor onze jaartelling. In de Chinese oudheid werd al een kansspel opgezet om geld binnen te harken. Net als de bezitters van een Oudejaarslot nu, zaten de Aziaten toen ook in spanning.