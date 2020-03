D66-plan: Koppel Lelylijn aan verbinding naar Helsinki

Bij tal van projecten op het gebied van goederenvervoer en internationaal treinen is er vertraging opgetreden. Soms door onvoorziene omstandigheden, technische redenen of doordat onze buurlanden nog niet zo ver zijn.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), die tijdelijk D66-bewindsvrouw Stientje van Veldhoven vervangt op het spoordossier, moest tijdens een debat woensdag vaak het antwoord schuldig blijven. Vaak zei ze: ’we komen er op terug’ en ’we gaan er naar kijken’. Het geduld in de Kamer raakt op.

„Onderzoek na onderzoek. Vertraging na vertraging”, vat VVD-Kamerlid Erik Ziengs het samen. „Ik vrees dat er aan het einde van het traject weinig bereikt is. Iedere keer wordt alles op de lange termijn geschoven.” PVV-Kamerlid Roy van Aalst maakt zich boos over alle problemen met het goederenvervoer: „Dit kabinet heeft de mond vol van het verplaatsen van vrachtverkeer naar het spoor, maar daar komt heel weinig van terecht.”

Prioriteiten stellen

Een nieuw idee van D66-Kamerlid Rutger Schonis om te onderzoeken of het idee voor de aanleg van de Lelylijn niet kan worden gekoppeld aan een plan voor een treinverbinding naar Helsinki, valt niet goed bij coalitiegenoten VVD en CDA. „De stapel plannen wordt alleen maar groter en groter. De Kamer moet zelf ook prioriteiten stellen. Laten we eerst zorgen dat problemen met verbindingen met buurlanden worden opgelost”, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch.

Ziengs suggereert dat ’deze minister’ er niet zoveel aan kan doen. De liberaal wil nog een keer een pittig debat met D66-bewindsvrouw Van Veldhoven. Van Nieuwenhuizen stelt echter dat de tijdelijke portefeuillewisseling in het kabinet niets te maken heeft met het oponthoud. „Sommigen denken dat daardoor de boel in vertraging is gekomen, maar ik heb echt mijn best gedaan om niet alleen op de winkel te passen, maar ook in volle gang door te gaan.”