Trump wil Emiraten best geavanceerde gevechtsvliegtuigen verkopen

De VAE en Israël tekenen dinsdag in Washington een deal over het normaliseren van de onderlinge relatie. Dat akkoord kwam tot stand na Amerikaanse bemiddeling. „Iedereen zei dat het onmogelijk was”, zei Trump, die bij het programma Fox & Friends opmerkte dat hij vorige week twee keer is genomineerd voor een Nobelprijs voor de Vrede.

Trump zei dat Arabische landen als de VAE erg rijk zijn en dat het goed voor de VS is om spullen te verkopen. „Weet je wat ik heb geleerd over militaire apparatuur? Je verkoopt het vandaag en is het morgen verouderd”, stelde hij. „Dan zeg je opeens: we hebben een nieuw vliegtuig. Een nieuw en beter vliegtuig.”

De president zei ook er „absoluut geen probleem mee te hebben” om de Emiraten de F-35 te verkopen. Dat zou volgens hem goed uitpakken voor de werkgelegenheid in de VS. De F-35 staat ook wel bekend als de Joint Strike Fighter en wordt onder meer aangeschaft door Nederland.