Man raakt gewond bij steekincident in Spaarndam; vrouw aangehouden

Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer rond half acht gestoken aan het Havenplein waarna meerdere hulpdiensten in actie kwamen. De man is opgevangen door het ambulancepersoneel en ter plaatse behandeld. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De politie heeft een groot mes veilig gesteld en is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.