Lijk gevonden in buurt finish Canal Parade

Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de Canal Parade. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In de buurt van waar zaterdag de Canal Parade in Amsterdam eindigde, is zondagochtend een lichaam in het water gevonden. Het lichaam werd iets voor 09.00 uur ontdekt in de Korte Prinsengracht. Of het slachtoffer iets van doen heeft gehad met de Canal Parade, is nog onduidelijk, meldt een politiewoordvoerder.