Pak sneeuw in Ardennen, maar ’blijf alsjeblieft weg!’

Omdat ook de parkeerplaatsen volliepen, besloten velen hun voertuig dan maar in de berm te parkeren, wat ook de verkeersdoorstroming bepaald niet bevorderde. De politie in het gebied sprak dan ook van een ’rampzalige situatie’. Over een lengte van zo’n 14 kilometer stonden her en der auto’s in de berm.

Het heuvelland lijkt er met een pak sneeuw tot zo’n 25 centimeter prachtig bij te liggen voor een frisse wandeling, maar de lokale autoriteiten roepen toch op om vooral niet die kant op te rijden. Ze zijn beducht voor nieuwe verkeersopstoppingen en chaotische taferelen: „Blijf alsjeblieft weg!” Bovendien hebben de vele wandelaars de paden nat en modderig gemaakt.

Ook na vandaag kan er nog sneeuw bij komen. Een actieve storing zorgt aanvankelijk voor natte sneeuw, maar op de zuidelijke flanken kan zomaar weer een laag van 20 centimeter sneeuw ontstaan. Daarbij gaat het ook flink waaien.