UvA-docent Frans op non-actief na ’grensoverschrijdend gedrag’

Het voorval met de destijds 21-jarige studente zou zich in 2017 hebben afgespeeld. De docent verkeerde in een moeilijke periode en zat overspannen thuis. Een derdejaarsstudente zocht hem op voor een kop koffie. Maar ze belandde op zijn schoot en werd door de man ’aangeraakt en omhelsd’, aldus de krant. Toen ze het appartement binnenging, zag ze nog hoe de deur op slot werd gedraaid. ’Hoe meer tijd er overheen ging, hoe meer zij zich schaamde en hoe viezer zij zich voelde’, staat in een verslag van de klachtencommissie. Het gaat om een bekende publicist die meerdere literaire prijzen in de wacht sleepte.

’Klaagster heeft het incident die avond aan haar vriend verteld. Hij was heel boos en stond erop dat ze naar de politie zouden gaan. Klaagster wilde dit niet’, constateert de klachtencommissie verder.

De UvA gaf Adviesbureau Berenschot begin deze maand opdracht om onderzoek te doen naar de docent. In een mail naar alle studenten Frans schrijft de universiteit dat er „op basis van enkele recente vertrouwelijke signalen” is besloten een extern onderzoek naar de docent uit te laten voeren. Er zouden al meer klachten over hem zijn binnengekomen. „Ik denk dat ik wel weet over wie dit gaat”, zei een vertrouwenspersoon toen de studente zich bij haar meldde.

„Voorop staat dat we studenten en medewerkers een veilige omgeving willen bieden voor hun studie en werk. Signalen over grensoverschrijdend gedrag nemen wij daarom zeer serieus”, aldus de UvA.

Om welke docent het gaat wil de universiteit niet kwijt. „We vinden het belangrijk hiermee zorgvuldig om te gaan en met het oog op de privacy van betrokkenen en het goede verloop van het onderzoek vertrouwelijkheid te betrachten.”

Klachtenprocedure

Volgens onderzoek van NRC leidde een klacht van een student over de docent in 2017 tot een officiële klachtenprocedure. De klachtencommissie van de UvA oordeelde begin 2018 na hoorzittingen dat sprake was van grensoverschrijdend gedrag. „Ik heb mij tegenover studenten altijd als een vader gevoeld, waarschijnlijk vanwege de kinderen die ik zelf helaas niet heb. Dat heeft wel eens geleid tot een vaderlijke hug, maar ik heb nooit op welke manier dan ook tegenover mijn studenten avances getoond”, verweert de docent zich in een reactie.

Decaan Fred Weerman van de faculteit Geesteswetenschappen werd opgedragen de docent op zijn gedrag aan te spreken. Omdat er meer studenten waren met klachten over de docent, moest Weerman ook nagaan of nader onderzoek naar hem mogelijk was. De kleine studie wordt vooral gevolgd door vrouwen.

