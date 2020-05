Trump: VS hebben eind dit jaar een coronavaccin

Medisch topadviseur Anthony Fauci zei donderdag op CNN dat hij verwachtte dat het vaccin in januari klaar zou zijn. „Maar dat kan ik niet garanderen”, zei de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Hij geldt als één van de voornaamste adviseurs van Trump in de coronacrisis. Volgens hem zijn er talloze onzekerheden die het vaccin kunnen vertragen.

Trump verscheen zondagavond in het Lincoln Memorial in het centrum van de Amerikaanse hoofdstad Washington voor een speciale uitzending van Fox News. Abraham Lincoln was de 16e president van de Verenigde Staten, van 1861 tot 1865. Twee presentatoren van de tv-zender stelden Trump vragen die kiezers eerder bij de omroep hadden ingediend. Op de vraag wat de reactie zou zijn als een ander land eerder dan de VS een vaccin zou ontwikkelen, antwoordde Trump: „Het kan me niet schelen. Ik wil gewoon een vaccin dat werkt.”

Trump zei verder dat hij wil dat scholen en universiteiten in september weer hun deuren openen.