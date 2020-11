LIVE | Dodental Frankrijk door corona passeert 40.000

Het aantal mensen dat in Franrijk is overleden als gevolg van het coronavirus is de afgelopen 24 uur met 306 gestegen. Daarmee zijn sinds de uitbraak van de pandemie meer dan 40.000 Fransen aan het longvirus gestorven. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Het officiële totale dodental ligt nu op 40.169, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Het overige nieuws:

Binnenland:

Kabinet: ’testsamenleving’ nu onhaalbaar

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer minder

Code rood in Brabantse natuurgebieden

Aantal nieuwe coronagevallen met 578 gedaald

Aantal coronagevallen komt boven 400.000 uit

Man aangehouden voor mishandeling beveiliger om coronaregels IKEA

GGD-baas: ’Negatieve uitslag sneltest maakt quarantaine niet overbodig’

Routekaart met ’versnellingsoptie ’aan verandering onderhevig

Grapperhaus: nog geen avondklok dit weekend in gevarenregio’s

Buitenland:

Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Italië

Stafchef Witte Huis Mark Meadows test positief op coronavirus

Voor de derde dag op rij recordaantal coronabesmettingen in de VS

Coronapiek België lijkt achter de rug, viroloog ’voorzichtig positief’

Opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Italië

Denemarken in ban gemuteerd coronavirus: nieuwe pandemie dreigt door nertsen

Financieel-economisch:

Sport:

Fout in laboratorium oorzaak positieve Ajax-testen: ’Dat lijkt ons zeer waarschijnlijk’

’Besmette’ Joshua Zirkzee en Cody Gakpo geselecteerd voor Jong Oranje

TT Assen krijgt 27 juni 2021 als voorlopige datum

Entertainment en persoonlijk:

The Passion in 2021 alsnog naar Roermond

Ook Diddy viert verjaardag met extravagant feest ondanks corona

Lees hier het coronanieuws terug van vrijdag 6 november.