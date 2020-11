LIVE | Viroloog en OMT-lid: niet te snel versoepelen

Nederland zal, ook nadat de gedeeltelijke lockdown half december is afgelopen, rekening moeten houden met zwaardere coronamaatregelen dan er deze zomer golden. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong bij AT5.

„We moeten heel goed kijken naar wat wel en niet kan en niet zoals in de zomer alles maar weer loslaten. We moeten niet van sprint naar sprint gaan. We moeten er rekening mee houden dat het een marathon is. Bepaalde maatregelen zullen we moeten blijven hanteren, los van de basismaatregelen.” De viroloog denkt dat onder andere thuiswerken lange tijd noodzakelijk blijft om de mobiliteit terug te dringen.

„Ik denk achteraf dat er te veel versoepeld is. Dan zie je hoe snel het kan gaan, ook in de zomer, als de omstandigheden voor het virus niet gunstig zijn. Dat zou in de winter nog wel eens sneller kunnen gaan.”

Grote kerstfeesten, zalen afhuren en met elkaar 2021 inluiden zal er dit jaar niet inzitten, zegt het OMT-lid.

