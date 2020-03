Voor ouderen dreigt isolement, maar er is hulp

Wilco Bos uit Harderwijk bezorgt met zijn vrijwilligsters Hetty, Annemieke en Lydia boodschappen bij ouderen, hulpbehoevenden en mensen die hun huis niet uitmogen. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Het zijn eenzame tijden voor de kwetsbaren in onze samenleving. Ouderen en zieken krijgen nauwelijks nog bezoek omdat het risico te groot is dat zij besmet worden met het coronavirus. Mensen die normaal gesproken al niet veel sociale contacten hebben, zijn nu meer dan ooit op zichzelf aangewezen en dreigen in een sociaal isolement te raken. Een hausse aan hulpinitiatieven probeert dat tij te keren.