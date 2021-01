Woede om demonstratie Haarlem: ’Dit valt niet uit te leggen’

Rutten wil opheldering van de burgemeester: „Dit is natuurlijk heel krom, dit valt niet uit te leggen. Op heel veel plekken werd geen afstand gehouden. En je ziet nergens mondkapjes.”

Bij de demonstratie van Vrouwen voor Vrijheid, die ruim 1.000 deelnemers trok, op het Haarlemse Vlooienveld waren ook activist Willem Engel van Viruswaarheid en kamerlid Wybren van Haga van Forum voor Democratie aanwezig.

Verantwoordingsdebat

Fractievoorzitter Louise van Zetten van Hart voor Haarlem is verbolgen: „Eerst hebben we in Amsterdam die hele toestand met mevrouw Halsema gehad en nu dit hier in Haarlem. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien en zelf een agent aangesproken. Demonstratievrijheid is een groot goed. Maar ik ga de burgemeester vragen of hij de zaak belangrijker vindt dan de regels.” Haar collega Rutten spreekt van een ’zeer verontrustende situatie’. ,,Als de vragen zijn beantwoord, sluit ik een verantwoordingsdebat niet uit.”

De partijen willen weten welke afspraken de burgemeester met de demonstranten heeft gemaakt en wat de precieze instructies voor de politie waren. Het steekt Van Zetten dat de regels zijn overtreden op een moment dat Haarlem worstelt met steeds meer gevolgen door de coronabesmettingen: „De spoedpost van het Spaarneziekenhuis in Haarlem-Noord is al gesloten omdat het personeel het niet meer aan kan. Het geeft aan hoe nijpend de situatie hier is. In Haarlem zijn we best wel streng in het naleven van regels. Onze burgemeester is normaal gesproken echt een crimefighter. Laat hem maar eens uitleggen waarom dit dan wel kan? Hoe leg je dit de horeca nog uit?”