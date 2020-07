Weer gijzelingssituatie in Oekraïne: gijzelnemer vlucht de bossen in

Ⓒ Reuters

KIEV - Een gewapende man die in Oekraïne een politieman had gegijzeld, is de bossen in gevlucht. Hij liet de gijzelaar, die ongedeerd bleef, en voertuig waar zij in zaten achter. Daarmee is een einde gekomen aan de tweede gijzeling in het land deze week. De gewapende man is nog voortvluchtig en de politie is een klopjacht begonnen.