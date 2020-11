RIVM meldt 5725 coronabesmettingen, 57 minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

BILTHOVEN - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5725 meldingen gekregen over positieve testresultaten. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen, maar een belangrijke kanttekening hierbij is dat circa duizend van deze meldingen van de vorige dag zijn. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is met 57 afgenomen van 2087 naar 2030. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).