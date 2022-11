Code geel en veel files in groot deel van het land vanwege dichte mist

Door de mist kan het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter zijn. Omdat mistbanken opeens kunnen opduiken, krijgen weggebruikers het advies extra goed op te letten. In de loop van dinsdagochtend lost de mist op, aldus het KNMI.

Ⓒ KNMI

Drukke ochtendspits door dichte mist

Door de mist is er sprake van een drukke ochtendspits in heel Nederland. Volgens de ANWB staat er ruim 700 kilometer file. Een van de grootste files stond op de A58 richting Eindhoven, waar door een ongeluk met vier auto's op het hoogtepunt ruim 80 minuten vertraging was.

Ook op veel andere snelwegen zijn ongelukken gebeurd, waardoor de vertraging hoog is opgelopen. De meeste vertraging is in het westen van het land. Dat komt voor een belangrijk deel door de dichte mist.

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor de mist. Mistlampen mogen aan de voorkant van de auto aan als het zicht minder is dan 200 meter, aldus Rijkswaterstaat. Dit geldt ook wanneer regen of sneeuw zorgt voor weinig zicht. Aan de achterkant van de wagen geldt dit bij zicht minder dan 50 meter. Bij heel veel regen mag het mistachterlicht niet aan. Op de snelweg is de afstand via de hectometerpaaltjes te meten. Elke 100 meter staat zo’n paaltje.

In het Limburgse Hegelsom is een man zwaargewond geraakt toen hij tegen een boom aanreed. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of het eenzijdige ongeluk veroorzaakt werd door de mist.

Tot 11.00 uur geen vliegverkeer vanaf Eindhoven door mist

Vanaf Eindhoven Airport is dinsdagochtend door de dichte mist zeker tot 11.00 uur geen vliegverkeer mogelijk, meldt de luchthaven. De luchthaven raadt reizigers aan de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. Ook Schiphol heeft wat vertraging van vluchten door de mist.

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport hebben alle vertrekkende en aankomende vluchten tot zeker het einde van de ochtend last.

Op Schiphol zijn „wel wat vluchten vertraagd”, maar niets geannuleerd, laat een woordvoerster weten. „In heel Europa is op dit moment mist, dat zorgt voor een domino-effect voor vertragingen”, aldus de woordvoerster. Rotterdam The Hague Airport lijkt vooralsnog geen last te hebben van de mist.