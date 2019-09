Priester ’blust’ drankzucht Russische stad vanuit vliegtuig

Wijwater of heilig water zit in een kom, hier bij een Mariabeeld. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

TVER - Een Russische priester heeft vanuit een vliegtuigje wijwater over zijn gemeente gegooid in een poging de buitensporige alcoholconsumptie de kop in te drukken. De Russisch-orthodoxe priester goot vanuit een gouden kelk via een luik vanaf een hoogte van ongeveer 300 meter 70 liter wijwater over de stad Tver.