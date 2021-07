Vrouwen in Berlijn voeren topless actie voor recht op blote borsten

De protestactie komt er na een incident met een Franse vrouw die topless aan het zonnen was in een park. Parkwachters hadden de vrouw gevraagd een topje aan te doen of het park te verlaten. De vrouw weigerde, de politie werd opgetrommeld en de kwestie leidde tot een bredere discussie, ook op sociale media.

Er kwam een beweging op gang die streeft naar gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Vrouwen moeten met andere woorden ook het recht hebben om in ontbloot bovenlijf te lopen waar mannen dat mogen. Borsten moeten volgens de beweging minder geseksualiseerd en meer genormaliseerd worden.

Ⓒ EPA

Deelnemers aan het topless fietsprotest in Berlijn droegen slogans als ’Boobs have no gender’ (borsten hebben geen geslacht) en ’My body my choice’ (Mijn lichaam, mijn keuze). Er namen ook mannen deel aan de actie.

De beweging is van plan om op 14 juli opnieuw een protestactie te organiseren in de stad Kiel.