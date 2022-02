Premium Het beste van De Telegraaf

Vooral mannen overmoedig Nederlandse skiër overschat zichzelf: ’Als gekken van de berg af’

Door Marouscha van de Groep

Skileraren Sophie Wolbers (l.) en Joosje van Reeuwijk: „We herkennen de Nederlanders meteen. Ze denken allemaal dat ze ervaren zijn, maar wij zien wel dat wat ze doen niet helemaal klopt.” Ⓒ De Telegraaf

Westendorf/Saalbach - De Nederlandse skiër overschat zichzelf flink, blijkt uit onderzoek van alarmcentrale Eurocross in samenwerking met Traumacentrum LUMC. Door de pandemie is het voor veel mensen al even geleden dat zij zich op de piste begaven. In het Oostenrijkse wintersportparadijs Saalbach-Hinterglemm wordt dat beeld aan het begin van de voorjaarsvakantie nog eens bevestigd. „Dan gaan ze direct de zwarte piste af en zitten ze vervolgens met links een biertje te drinken, omdat rechts gebroken is.”