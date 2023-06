Jonge wolf benadert wandelaars met hond in buurt Amerongen

Vermoedelijk gaat het om een jong dier dat aan het zwerven is op zoek naar een eigen territorium. De meldingen lijken steeds over hetzelfde dier te gaan, leiden de kenners af uit beelden van zijn uiterlijk en gedrag. De Zoogdiervereniging vindt het onwenselijk dat de wolf vooral honden zo dicht benadert, maar benadrukt dat het dier tot nu toe op geen enkel moment agressie heeft laten zien, ook niet naar honden.

Volgens de Zoogdiervereniging is de wolf jong en onervaren en weet hij nog niet hoe hij mensen en door mensen gebruikte routes moet vermijden. Omdat het nog een jong dier is, is hij nieuwsgierig naar honden. „Onbezonnen pubergedrag” noemt het wolvenmeldpunt dat.

Honden aan de lijn

De Zoogdiervereniging raadt wandelaars aan om een hond dichtbij en aan de lijn te houden. Als de wolf opduikt, is het het beste om afstand te houden en hard en luid tegen het dier te praten. Op alle beelden tot nu toe is te zien dat de wolf daarna wegloopt. Mensen moeten het dier zeker niet voeren, want dan zou hij mensen daarom juist op gaan zoeken. Dat is mogelijk ook gebeurd met de jonge wolf die vorig najaar een poosje dichtbij bezoekers van Het Nationale Park De Hoge Veluwe kwam.