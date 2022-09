Politie achtervolgt 15-jarige jongen in auto met drugs: rit eindigt met crash tegen woning

In de auto lagen volgens de politie harddrugs en tijdens zijn vlucht gooide de jongen een zakje met drugs weg in een tuin. Hij raakte niet gewond. De politie spreekt in een bericht nog van een ’knul’.

Agenten zagen de jongen rond 17.00 uur in de Berkstraat in Bergen op Zoom, waar hij vandaan komt. De tiener stapte in een auto toen de agenten hun wagen aan de kant zetten om een kijkje te nemen. Tijdens de achtervolging die daarop volgde reed de jongen veel te hard, aldus de politie. In de Plataanstraat crashte de auto tegen de bewuste woning. De jonge verdachte is niet de eigenaar van de auto. Uitgezocht wordt nog of het bijvoorbeeld om joyriding ging.

Amfetamine

De politie vond zakjes cocaïne en amfetamine in de auto, die zwaar beschadigd raakte. Ook de woning liep schade op, maar de gevel hoefde volgens de brandweer niet direct gestut te worden.