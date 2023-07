’17-jarig Frans meisje verkracht terwijl vriend (16) urenlang in elkaar geslagen wordt’

Eén van de ergste zaken die hij ooit heeft meegemaakt. Zo omschreef politie-inspecteur John Spiteri de feiten die zich in de nacht van zaterdag op zondag hadden afgespeeld. Vijf Belgische jongemannen tussen 17 en 20 jaar stonden er terecht voor onder meer verkrachting en ernstige mishandeling.

Het meisje en de vriend waren uit geweest in de Gianpula nachtclub in Żebbuġ. Daar dronken ze veel alcohol en tegen 4 uur ’s nachts wilden ze een taxi naar huis nemen. Tijdens het wachten werden ze aangesproken door de 20-jarige Belgische ex-vriend van het meisje, die samen met vrienden op vakantie was op Malta. Hij zou hen veilig naar huis brengen, want de twee hadden te veel gedronken. Maar in de taxi kreeg het meisje nog meer alcohol opgedrongen, waardoor ze meermaals het bewustzijn verloor. De 16-jarige Zwitser werd geslagen en gedwongen in de taxi te stappen.

Verkracht, geslagen, vernederd

Toen het meisje uiteindelijk toch wakker werd in een appartement in de kustplaats Sliema, bleek dat ze verkracht werd door haar ex-vriend. Ze wilde dat hij stopte, maar hij negeerde haar. „Ook zag ze dat er meer mannen in de kamer waren, die het gebeuren aan het filmen waren”, klonk het woensdag in de rechtbank.

Terwijl het meisje verkracht werd door de twintiger, sloegen de vier anderen de 16-jarige Zwitser in elkaar. „Deze mishandeling was zo vernederend dat ze hem op een gegeven moment dwongen zijn broek naar beneden te doen en hem op zijn billen sloegen, sommigen met hun handen en anderen met een riem.” De jongen durfde geen weerstand te bieden. Het hele gebeuren vond plaats tussen 5.00 uur ’s morgens en 13.00 uur ’s middags op zondag.

Onderschept op de luchthaven

De twee waarschuwden de politie dat de vijf jongemannen maandag naar huis zouden vliegen, waarop de politie hen onderschepte op de luchthaven. De vijf jongemannen verklaarden in de rechtbank dat ze uit Brussel komen.

De vijf werden door de politie onderschept op de luchthaven.

De ex-vriend van het slachtoffer werd beschuldigd van onder meer verkrachting, het vasthouden van een minderjarig meisje tegen haar wil, het toebrengen van lichte verwondingen en seksuele activiteiten met een minderjarige. Hij zei onschuldig te zijn.

De vier anderen werden ervan beschuldigd de 16-jarige jongen met de dood te hebben bedreigd, hem zwaar verwond te hebben en het hele gebeuren te hebben gefilmd om het slachtoffer nog extra leed te bezorgen. Eén van de vier, een 17-jarige, werd ook beschuldigd van diefstal. Hij zou de smartphone van de Zwitser meegenomen hebben en probeerde een dure handtas van Louis Vuitton afhandig te maken. Drie van de vier pleitten onschuldig.

Eén jaar met uitstel

Eén van de jongemannen besloot wel toe te geven. De 17-jarige zou volgens lokale media voetballen bij de Belgische nationale ploeg onder 18. Hij werd onmiddellijk berecht. Zijn jonge leeftijd en schuldbekentenis werden als verzachtende omstandigheden gezien, waardoor de rechtbank hem een gevangenisstraf van één jaar voorwaardelijk oplegde en ook een contactverbod van drie jaar uitsprak.

„We kunnen niet zomaar de boodschap de wereld insturen dat je naar Malta kunt komen en een minderjarige zonder aanleiding in een nachtclub kunt aanvallen. Een voorwaardelijk invrijheidstelling is in dit geval een te lichte straf”, zei politie-inspecteur Spiteri achteraf.

De zaak zal donderdag voortgezet worden.